Опубликовано 27 января 2024, 13:28
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Прервала свое светское затворничество: актриса Вера Сотникова впервые за долгое время вышла в свет
63-летняя актриса Вера Сотникова вышла в свет после долгого затворничества .
© Starface.ru
Российская актриса Вера Сотникова прервала свое светское затворничество. Знаменитость посетила ХХII церемонию вручения кинопремии «Золотой орел», передает Woman.ru.
Журналисты заметили 63-летнюю артистку на красной дорожке. Она предстала перед публикой в брючном костюме белого цвета. Образ Сотниковой дополняли серебряные туфли и сумка.
Очевидцы отметили, что, несмотря на почтительный возраст, звезда сохраняет свою красоту и характерный огненно-рыжий цвет волос.
Также актриса продолжает принимать участие в съемках различных проектов. Недавно она стала членом жюри новой «Битвы экстрасенсов».
Ранее сообщалось, что первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» начался со скандала. Участник передачи повздорил с ведущим и другим магом.