Прервала свое светское затворничество: актриса Вера Сотникова впервые за долгое время вышла в свет

Российская актриса Вера Сотникова прервала свое светское затворничество. Знаменитость посетила ХХII церемонию вручения кинопремии «Золотой орел», передает Woman.ru.

Журналисты заметили 63-летнюю артистку на красной дорожке. Она предстала перед публикой в брючном костюме белого цвета. Образ Сотниковой дополняли серебряные туфли и сумка.

Очевидцы отметили, что, несмотря на почтительный возраст, звезда сохраняет свою красоту и характерный огненно-рыжий цвет волос.

Также актриса продолжает принимать участие в съемках различных проектов. Недавно она стала членом жюри новой «Битвы экстрасенсов».

Ранее сообщалось, что первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» начался со скандала. Участник передачи повздорил с ведущим и другим магом.