passion.ru
Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 января 2024, 13:28
1 мин.

Прервала свое светское затворничество: актриса Вера Сотникова впервые за долгое время вышла в свет

63-летняя актриса Вера Сотникова вышла в свет после долгого затворничества .
Прервала свое светское затворничество: актриса Вера Сотникова впервые за долгое время вышла в свет

© Starface.ru

Российская актриса Вера Сотникова прервала свое светское затворничество. Знаменитость посетила ХХII церемонию вручения кинопремии «Золотой орел», передает Woman.ru.

Журналисты заметили 63-летнюю артистку на красной дорожке. Она предстала перед публикой в брючном костюме белого цвета. Образ Сотниковой дополняли серебряные туфли и сумка.

Очевидцы отметили, что, несмотря на почтительный возраст, звезда сохраняет свою красоту и характерный огненно-рыжий цвет волос.

Также актриса продолжает принимать участие в съемках различных проектов. Недавно она стала членом жюри новой «Битвы экстрасенсов».

Ранее сообщалось, что первый выпуск шоу «Экстрасенсы. Реванш» начался со скандала. Участник передачи повздорил с ведущим и другим магом.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Woman.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Вера Сотникова
светская жизнь