«Преодолевала страх»: Полина Максимова рассказала, на что ей пришлось пойти на съемках фильма «Адам и Ева»

Актриса Полина Максимова, исполнившая главную роль в романтической комедии «Адам и Ева» режиссера Ильи Фарфеля, в беседе с NEWS.ru рассказала о съемках в фильме. Знаменитость призналась, что ей даже пришлось преодолеть свой страх во время работы над картиной.

По словам Полины Максимовой, съемки в фильме «Адам и Ева» дались ей тяжело.

«Сложно было все. 27 смен — каждая на выживание. В огне горели, в воде тонули, в аварии попадали, под дождями были, на высоте были, где только не были», — высказалась актриса.

Более того, Полина Максимова призналась, что на съемках картины она даже была вынуждена побороть свой страх высоты в одной из сцен на памятнике «Рабочий и колхозница».

«У меня самый большой страх — страх высоты, я его преодолевала, сидя на памятнике „Рабочий и колхозница“», — поделилась актриса.

Ранее сообщалось о том, что Полина Максимова призналась в любви Алексею Воробьеву на премьере фильма «Адам и Ева».