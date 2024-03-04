«Я так счастлива»: актриса Полина Максимова перебила Алексея Воробьева на премьере фильма и призналась в любви

Российская актриса Полина Максимова перебила певца Алексея Воробьева, отвечающего на вопросы журналистов на премьере романтической комедии «Адам и Ева». Телеведущая призналась артисту в любви. Свидетелем этого момента стала корреспондент сайта «Страсти».

«Я скажу тебе, что я тебя люблю. Я так счастлива. Простите, я прервала интервью. Леша Воробьев – это отдельная веха в моей жизни, бесконечная моя любовь, с которой мы идем по жизни», - произнесла Максимова, не давая ничего сказать певцу.

Максимова также призналась, что Воробьев помогал ей записывать песню.

«И то, что вы слушаете в караоке, в интернете, мы записывали в Лешиной студии. Люблю тебя невозможно. Благодарю тебя», - сказала актриса.

Мероприятие проходило в кинотеатре «Октябрь».

На нем у 36-летнего Воробьева спросили о переменах в личной жизни и планах стать отцом. Артист пошутил, отвечая на вопрос об отцовстве. Подробнее читайте здесь.