«Преобразилась, раньше надо было уходить»: разведенная Алсу восхитила внешностью на новых кадрах

Певица Алсу восхитила поклонников внешностью на новом видео в соцсети с Алексеем Чумаковым. Многие отметили, что громкий развод с бизнесменом Яном Абрамовым этим летом пошел знаменитости на пользу. Артистка поделилась кадрами в личном блоге.

В опубликованном ролике 41-летняя Алсу предстала в черном мини-платье в белую клетку, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Певица дополнила образ серьгами и кулоном. Артистка исполняла в караоке вместе с коллегой Алексеем Чумаковым песню Любови Успенской «К единственному, нежному».

«Пока сложился у нас с Алексеем Чумаковым такой дуэт. По-моему, пора записывать уже совместный трек», — написала Алсу. Поклонники знаменитости подчеркнули, что после разрыва с мужем она заметно похорошела.

«Как Вам идет развод», «Алсу расцвела». «Алсу преобразилась, раньше надо было уходить, красотка!», «Алсу, вы с каждым годом становитесь все красивее», — написали в комментариях.

Напомним, в конце мая Алсу неожиданно подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Пара состояла в браке с 2006 года, у них трое детей: 18-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и 8-летний Рафаэль. По слухам, причиной разрыва стали измены предпринимателя. 27 августа стало известно, что супруги официально развелись.

Ранее сообщалось о том, что Алсу высказалась о личной жизни после развода. Певица заявила, что молодые люди могут приглашать ее на свидание.