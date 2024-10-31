ЭКСКЛЮЗИВЫ
Опубликовано 31 октября 2024, 22:09
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«Наверстываю»: Алсу заявила, что молодые люди могут приглашать ее на свидание

Певица Алсу заявила, что молодой человек может пригласить ее на свидание.
«Наверстываю»: Алсу заявила, что молодые люди могут приглашать ее на свидание

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Алсу заявила, что молодой человек может пригласить ее на свидание. Пока артистка целиком и полностью в творчестве, но говорит: можно все совмещать.

Исполнительница посетила десятую юбилейную презентацию «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я сейчас уделяю много времени работе…Наверстываю упущенное», - рассказала Алсу.

Сейчас она занята съемками, новыми проектами, планирует гастроли. На вопрос, хватает ли времени на личную жизнь, Алсу заявила: «Вся в творчестве. Вообще не до этого». Однако артистка считает, что «все совмещать можно».

Журналисты поинтересовались, может ли молодой человек пригласить Алсу на свидание. Она ответила: «Может, конечно».

Ранее певица заявила, что может побриться налысо ради карьеры. Потолстеть на 20 килограммов при этом Алсу не готова.

Источник фото:Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Авторы:Лилия КараеваЕвгений Медведев
Теги:
Алсу
певица
личная жизнь