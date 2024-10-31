«Наверстываю»: Алсу заявила, что молодые люди могут приглашать ее на свидание

Певица Алсу заявила, что молодой человек может пригласить ее на свидание. Пока артистка целиком и полностью в творчестве, но говорит: можно все совмещать.

Исполнительница посетила десятую юбилейную презентацию «Вечерний Звук» от HiFi-стриминга Звук. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«Я сейчас уделяю много времени работе…Наверстываю упущенное», - рассказала Алсу.

Сейчас она занята съемками, новыми проектами, планирует гастроли. На вопрос, хватает ли времени на личную жизнь, Алсу заявила: «Вся в творчестве. Вообще не до этого». Однако артистка считает, что «все совмещать можно».

Журналисты поинтересовались, может ли молодой человек пригласить Алсу на свидание. Она ответила: «Может, конечно».