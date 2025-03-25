Премию «Ника» посмертно присвоили Роману Мадянову и Евгении Добровольской

Актерам Роману Мадянову и Евгении Добровольской посмертно вручили премию «Ника» за роли второго плана. Торжественная церемония прошла 24 марта в московском театре «Маска».

Приз за заслуженного артиста получил его сын Роман. Он отметил, что 25 марта исполняется год со дня смерти отца.

«Я думаю, он был бы очень рад увидеть, что у него есть еще одна „Ника“»", — приводит слова сына звезды РИА Новости.

Продюсер фильма «Хуже всех» Федор Попов заявил, что тронут наградой Евгении Добровольской. По его словам, она была «великой актрисой».

Когда артистам вручили призы за роли второго плана, ведущие церемонии предложили почтить память кинематографистов, ушедших из жизни в 2024—2025 годах.

Роман Мадянов умер в прошлом году на 63-м году жизни от рака легкого. Евгения Добровольская также была онкобольной. В 2023 году у нее выявили агрессивную опухоль в желудке. Она скончалась в 10 января 2025 года.

Ранее в Сети появился трейлер фильма «Дорогая, я больше не перезвоню», в котором Евгения Добровольская снялась незадолго до смерти.