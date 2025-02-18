Глаза полны боли: опубликованы редкие кадры Евгении Добровольской во время болезни
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10 января в возрасте 60 лет умерла из-за развившейся на фоне рака сердечной недостаточности актриса театра и кино Евгения Добровольская. В марте на экраны выйдет фильм, в котором звезда «Королевы Марго» снималась прямо в разгар болезни.
Евгения Добровольская старалась не падать духом и играла до последнего. Несмотря на плохое здоровье, она активно снималась в фильмах.
Летом 2024 года она сыграла в фантастической комедии «Дорогая, я больше не перезвоню» режиссера Александра Фомина. Ее коллегами по съемочной площадке стали: Никита Ефремов, Ян Цапник, Агата Муцениеце и другие звезды.
Недавно вышел трейлер картины. На кадрах Добровольскую совершенно не узнать — она сильно похудела из-за химиотерапии. По слухам, знаменитость потеряла все волосы и была вынуждена ездить на съемки в парике. При этом никто не знал о болезни актрисы — в курсе были только ее близкие друзья и родственники.
Полтора года назад у артистки выявили агрессивную форму рака желудка. Болезнь начала стремительно развиваться, несмотря на курсы терапии.
Ранее врач-онколог Елена Жукова заявила, что Евгения Добровольская слишком поздно обратилась к врачам, хотя первые симптомы рака появились у нее уже в 2023 году.