Организатор концертов раскрыл правду о выступлениях «отмененных» звезд в Дубае

У оскандалившихся на «голой» вечеринке артистов нет шансов зарабатывать в ОАЭ так же, как в России, считает глава концертного агентства «ПроКонцерт» Евгений Морозов. По его мнению, частные вечеринки в Дубае не смогут прокормить звезд.

«Процент тех, кто готов платить деньги за посещение концерта, очень небольшой», - заверил эксперт в беседе с порталом msk1.ru.

По его подсчетам, в настоящее время в ОАЭ проживают 4-5 миллионов человек из постсоветских стран, которые потенциально являются посетителями концертов российских артистов. При этом для арабов, пакистанцев, индонезийцев и других мусульман публичное прослушивание музыки запрещено.

«Сколько раз в год вы готовы заплатить, чтобы послушать концерт того же Киркорова? Два раза? Три? Один? Большинству достаточно одного. Поэтому концерты российских исполнителей, на которые публика покупает билет, так называемые кассовые концерты, в Дубае провести очень сложно», - пояснил Морозов.

Он также добавил, что Киркоров с аншлагом дал два концерта в Chalet Berezka. Однако тут нет повода для гордости, так как данное заведение – это русский ресторан.

«Вы можете представить, например, Мадонну, которая дает концерт в американском ресторане? А Киркоров поет. А то, что два концерта, так зал на 178 человек, такой собрать легко. К тому же зрители оплачивают общий депозит на еду и шоу. Это не уровень, увы, это не прокормит», - сказал Морозов.

Он выразил уверенность, что ни Киркоров, ни Валерий Меладзе не станут даже пытаться выступить в огромном зале Дубайской оперы, так как потерпят неминуемый крах.

«На них можно продать максимум 500 билетов, никто из российских артистов такой зал не соберет», - заверил организатор концертов.

Он также не исключил, что через пять лет единицы из нынешних звезд останутся актуальными. При этом, по мнению Морозова, не сможет вернуться в шоу-бизнес и Алла Пугачева.

«Ее невероятная востребованность — это миф. К тому же в нынешних обстоятельствах, как сказал Никита Михалков, она уже никогда не восстановит свое имя. И я с ним полностью согласен», - заключил эксперт.

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