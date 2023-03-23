Премьера без Орбакайте: исполнительница главной роли не пришла в кинотеатр в центре Москвы

Певица Кристина Орбакайте не появилась на премьерном показе фильма «Любовь-морковь. Восстание машин», который состоялся в кинотеатре в центре Москвы. В соцсетях артистка объяснила, почему не смогла быть рядом с коллегами.

Орбакайте записала видеообращение из машины.

«Дорогие друзья, сегодня премьерный показ «Любовь-морковь. Восстание машин». Но я, к сожалению, не могу быть со своей группой, с моими коллегами, с Гошей (Куценко – прим.) моим замечательным киномужем, с продюсером Ренатом Давлетьяровым, со зрителями из-за своего такого вот загруженного графика», - сказала артистка.

Орбакайте добавила, что «душой» в этот день со всей группой.

«И уже посмотрю наш фильм 30 марта в кинотеатре», - закончила певица.

Ранее зрители раскритиковали актерскую игру Орбакайте в новом сезоне «Теста на беременность». Ее назвали «никакой» актрисой: «наигранной» и «зажатой».