Никакая и в страшном парике: обозленные зрители подвергли Кристину Орбакайте травле

Россияне раскритиковали певицу Кристину Орбакайте за съемки в новом сезоне сериала «Тест на беременность». Ее назвали «никакой» актрисой.

Премьера нового сезона прошла не так гладко, как хотелось бы. Всё потому, что у зрителей возникли вопросы к актерскому составу.

Основной удар взяла на себя Орбакайте. Россияне задавались вопросом, «зачем Орбакайте здесь?»

Певицу назвали «деревянной, плоской, наигранной, зажатой». Зрители говорили, что стоило обратиться к профессиональным актрисам.

«Ни разу не сексуальная, уже не молодая, да еще с этим париком страшным!» - писали поклонники сериала о 51-летней артистке.

Ранее Орбакайте сообщила о выходе продолжения фильма «Любовь-морковь». Четвертая часть романтической комедии выйдет на экраны 30 марта. Продолжение картины получило название «Любовь-морковь: восстание машин».