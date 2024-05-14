Премьер-министр России Мишустин назвал 80-летнего Додина выдающимся режиссером

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал 80-летнего Льва Додина выдающимся режиссером. Художественный руководитель — директор петербургского Академического Малого драматического театра — Театра Европы празднует юбилей. Поздравление было опубликовано на сайте правительства.

В своем обращении Мишустин подчеркнул выдающийся талант режиссера и его значимый вклад в историю драматического искусства. Он отметил уникальность творческого почерка Додина, который позволяет ему создавать необычные и запоминающиеся спектакли.

Премьер-министр отметил, что в каждой работе Додина гармонично сочетаются разнообразные выразительные средства и формы, оригинальные сценические решения, а также неподдельная энергетика актеров и подлинные эмоции персонажей.

Напомним, что Лев Додин руководит Театром Европы уже более 40 лет, за которые он поставил более 70 драматических и оперных спектаклей. Среди его наиболее известных работ — «Разбойник» по произведению Карела Чапека, «Татуированная роза» по пьесе Теннесси Уильямса, «Живи и помни» по роману Валентина Распутина, «Повелитель мух» по роману Уильяма Голдинга, а также «Бесы» и «Братья Карамазовы» по романам Федора Достоевского и другие.

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