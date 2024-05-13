«Очень критически к себе отношусь»: ведущая Шатилова удивила ярким нарядом в Туле

Ведущая Анна Шатилова приехала в Тулу в золотом пиджаке и заявила, что критична к себе. Звезда раскрыла секрет молодости в беседе с mk.ru.

Легендарный диктор телевидения побывала на открытии Международного фестиваля военного кино. Она решила заявить о себе ярко, поэтому примерила эффектный образ. Женщина была в белом брючном костюме с удлиненными пиджаком золотого цвета.

«Сшила я в ателье. Главное, это не мнется. Вот, что значит настоящая, красивая ткань», – похвасталась артистка.

Поклонники были в восторге от вида 85-летней знаменитости, а журналисты поинтересовались, как ей удается так хорошо выглядеть. Звезда засмущалась и поблагодарила за комплимент.

«Я так не считаю, я очень критически к себе отношусь. Даже не знаю, что ответить.... Не пью, не курю – только водичка и томатный сок. А еще главное – работать, чтобы ты была занята каждый день, а грустные мысли поэтому в сторону», – поделилась Шатилова.

Ведущая подчеркнула, что перед выходом на сцену ей необходима серьезная подготовка. Поэтому она не может дать себе расслабиться.

«Коли ты работаешь в кадре и со зрителем, ты уже себя к этому готовишь», – добавила звезда.

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