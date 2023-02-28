«Прелесть моя»: Андрей Кончаловский обнимался с блондинкой после сообщения о разводе с Высоцкой

Режиссер Андрей Кончаловский любит красивых женщин. 85-летний звезда давно счастлив в браке с актрисой Юлией Высоцкой, но уделяет внимание и другим дамам. На днях он пришел на премьеру спектакля «Супружеская жизнь. Перестройка», где обнимался с блондинкой. Видео с вечера разлетелось по соцсетям.

Знаменитость приехал в Театр имени Моссовета с другими звездными гостями. Он наблюдал за тем, как на сцене играет его любимая супруга Высоцкая. В перерыве режиссер не терял времени. Он встретился с певицей Пелагеей, с которой давно дружит. Блондинка обняла друга и осыпала его комплиментами. Девушка призналась, что находится под большим впечатлением от спектакля.

«Что вы сделали сегодня со мной? У меня сегодня были мурашки на пальчиках ног. Я в таком восторге», – говорит исполнительница на кадрах.

Андрей Сергеевич нежно обнял блондинку и даже обхватил ее лицо руками. Он назвал Пелагею своей прелестью. Чуть позже она опубликовала в личном микроблоге фото со спектакля и совет: «Всем смотреть!».

На сцене была показана супружеская жизнь во времена «Перестройки». Спектакль снят по пьесе режиссера театра и кино Ингмара Бергмана. Зрители отметили, что пьеса заставляет плакать, смеяться и узнать свою жизнь и близких людей.

После публикации видео объятий Кончаловского с Пелагеей многие пользователи Сети забеспокоились. Они посоветовали жене режиссера обратить внимание на поведение мужа. В СМИ давно ходят слухи о том, что артисты скрывают проблемы в браке.

Высоцкая сама не раз провоцировали слухи о расставании с избранником. На днях она неожиданно заговорила о новом партнере. А до этого призналась, что будет отмечать День всех влюбленных не с мужем, а на сцене.