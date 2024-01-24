«Прекратите тянуть её на дно»: Ольга Орлова предложила Лолите отдохнуть с горячительными напитками

Телеведущая и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова решила поддержать певицу Лолиту Милявскую, которая переживает не лучшие времена из-за бойкота, начавшегося после «голой» вечеринки Насти Ивлеевой. Артистка, которая также веселилась на скандальном мероприятии, предложила 60-летней Лолите приехать к ней в гости и отдохнуть у бассейна с горячительными напитками.

«Лолуся, приезжай ко мне! У меня вода (в бассейне. — ред. «Страсти») 30 градусов и есть ещё разные жидкости от 14 до 40 градусов», - обратилась Ольга к Милявской в соцсети.

Предложение Орловой вызвало негодование в Сети. Поклонники певицы обвинили экс «блестящую» в попытке обострить ситуацию и навредить Лолите. Ольгу призвали не «тянуть Лолиту на дно».

«Хватит, может? Уже один раз всех подставила», — приводит портал «7Дней.Ru» слова комментаторов.

20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза, Анна Asti, Ксения Собчак и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что Ольга Орлова избежала бойкота, которому подверглись ее коллеги, посетившие «голую» вечеринку Ивлеевой. Артистка весело зажигала на мероприятии и активно публиковала видео происходящего в соцсетях. После общественного резонанса Ольга спокойно вышла на работу и продолжила вести шоу «Дом 2».