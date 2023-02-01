Прекратила деятельность: почему певицу Анну Asti лишили бизнеса в России

Одна из самых популярных певиц на нашей эстраде Анна Дзюба, которая выступает под псевдонимом Анна Asti, лишилась бизнеса в России. Об этом пишет KP.RU.

Как сообщает источник издания, налоговая служба закрыла предпринимательскую деятельность звезды в России, ликвидировав ИП Анна Дзюба. Именно через ИП многие артисты получают и легализуют заработок от гастролей, корпоративов, рекламы и интеграций в социальных сетях.

«По данным ФНС, Дзюба прекратила деятельность в связи с окончанием срока действия документа, подтверждающего право временно или постоянно проживать в Российской Федерации», – пишут СМИ.

Адвокат Андрей Алешкин порекомендовал певице получить гражданство РФ, тем более что ее муж – россиянин. Но сейчас Анна, судя по ее соцсетям, путешествует с ним и поп-королем Филиппом Киркоровым по США.

Ранее мы писали о том, как звезда эстрады Маша Распутина прошлась по творчеству Анны Asti. Она резко высказалась о хите красавицы «Феникс», который на сцене музыкального шоу исполнила знаменитая певица Ольга Зарубина.