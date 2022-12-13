«Деградированная»: завистливая Распутина унизила молодую певицу Анну Asti

В последнее время певицу Анну Asti критикуют не только хейтеры, но и звезды шоу-бизнеса. Коллеги не стесняются в выражениях, когда говорят о творчестве популярной артистки. Маша Распутина тоже бросила камень в огород красавицы.

Скандал произошел на съемках шоу «Суперстар! Возвращение». Номер Ольги Зарубиной с песней из репертуара Анны Аsti «Феникс» вызвал нешуточные споры у судей. 58-летней Распутиной не понравилась композиция. По ее словам, она не подходит для стиля исполнительницы.

«Да, эту песню слушает только деградированная публика», — заявила Маша.

К ней присоединился музыкальный критик Сергей Соседов.

«Там нет текста. Это просто набор слов. Да, это современно. Но не значит, что талантливо. Эта композиция не может идти ни в какое сравнение с лучшими образцами нашей эстрады. Песня неинтересная, не надо говорить, что она сложная для Оли Зарубиной. Оля спела ее гораздо лучше оригинала. Как говорила Раневская, когда отказывалась работать с молодыми режиссерами: «Нельзя плавать баттерфляем в унитазе», – сказал шоумен.

Только телеведущая Лера Кудрявцева встала на защиту Ольги. Она похвалила магию ее голоса и сам номер.

Ранее мы писали об еще одном конфликте с участием звезд шоу-бизнеса. Недавно певица Лайма Вайкуле назвала продюсера Иосифа Пригожина неадекватным, а он в ответ публично ее послал.