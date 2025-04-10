«Почему бы это не сделать?»: Юлия Ковальчук решилась на важный шаг после обвинений Чумакова в абьюзе

Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук в этом году отметят 12 лет со дня свадьбы. Супруги воспитывают двух дочерей и наслаждаются семейной жизнью. Но их пара столкнулась с проблемой — после совместного интервью Светлане Бондарчук певца назвали абьюзером, которого непонятно, как терпит жена. Артисты не обращают внимания на эти высказывания и готовы снова всем доказать искренность своих чувств.

Супругам нравится традиция — проводить повторную свадебную церемонию в годовщину совместной жизни. Ковальчук не скрывает, что с радостью наденет подвенечное платье и произнесет клятву в вечной любви.

«Если у обоих есть такое желание и возможности, почему бы это не сделать? Это всегда приятные эмоции, приятные воспоминания, возможность новых друзей посвятить в те воспоминания. По-моему, это круто!», — заявила экс-солистка «Блестящих» в разговоре с Woman.ru.

Алексей поддержал супругу, но более сдержанно: артист сказал, что копит деньги на грядущее торжество.

Годовщина совместной жизни звездной пары в браке будет 1 октября. Возможно, Ковальчук и Чумаков действительно сыграют снова свадьбу.

Ранее сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» заявила, что Чумаков – не абьюзер, а о жене он высказывался с иронией.