«Прекрасно справилась»: Пореченков рассказал об опыте съемок с Воробей

Известный актер Михаил Пореченков раскрыл подробности съемочного процесса третьего сезона сериала «Полярный». Об этом пишет «Экспресс газета».

По словам Пореченкова, в новом сезоне проекта одну из ролей исполнила юмористка Елена Воробей, вместе с которой он учился в Ленинградском театральном институте. Артистка предстанет перед зрителями в образе рушащей планы главного героя тещи, добавил он.

«Я считаю, что Лена прекрасно справилась с ролью. Думаю, многие узнают своих тещ в ней, очень уж это близко к истине!» — рассказал Пореченков.

Кроме того, актер признался, что, несмотря на большое число сыгранных ролей, по-прежнему мечтает о новых горизонтах. По его мнению, следует жить и «быть готовым к любым новым впечатлениям».

Ранее Михаил Пореченков рассказал, что мечтает переехать с семьей из Подмосковья в Крым.