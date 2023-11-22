Актер Михаил Пореченков признался, что мечтает сменить место жительства

Актёр театра и кино, кинорежиссёр, продюсер Михаил Пореченков рассказал, что проживает с семьей в Подмосковье, но мечтает о переезде в другой регион.

Как подчеркнул 54-летний артист, сейчас у него много работы в Москве, поэтому о переезде не может быть и речи, но в будущем такой вариант вполне возможен.

«Планирую переехать в Крым, но это в будущем, как позволит работа, время и финансы», — сказал Пореченков в интервью Газете.Ru.

Актер также отметил, что старается проводить с семьей все праздники. При этом Михаил признался, что у него бывают конфликтные ситуации с детьми, так как он всегда старается уберечь их от своих ошибок.

«Они для нас всегда будут детьми, даже когда им будет 50 лет. Мы стараемся им соломку подстелить, уберечь от каких-то волнений», - сказал актер.

Ранее мы писали, что в начале июня дочь Пореченкова сбила на автомобиле 18-летнего хоккеиста. Парню диагностировали разрыв селезенки, переломы ключицы, предплечья и бедра. Звездная наследница в результате аварии не пострадала, ее спасли подушки безопасности.