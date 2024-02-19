«Прекрасно подходит по типажу»: родственник Жириновского оценил кандидатуру Кологривого на роль ушедшего политика

Недавно в Сети появился ролик, в котором актер Никита Кологривый сидел за одним столом с председателем ЛДПР Леонидом Слуцким. Он заявил, что сыграет Владимира Жириновского в новом сериале в память о нем. Двоюродный племянник ушедшего из жизни политика, руководитель ЛДПР в Тульской областной думе Александр Балберов оценил кандидатуру Кологривого на эту роль.

Родственник Жириновского рассказал, что видел Кологривого в образе Емели в фильме «По щучьему велению». Он в восторге от игры актера, который заявил себя еще и в нашумевшем сериале «Слово пацана».

«Я считаю, что он хороший актёр и прекрасно подходит по типажу. Я уже видел в интернете коллаж, где выложили Кологривого и рядом молодого Жириновского. Очевидно, что сходство есть», — цитирует Балберова Абзац.

Двоюродный племянник политика заявил, что молодой актер отлично подойдет на роль Жириновского по типажу и темпераменту.

Ранее режиссер сериала о Жириновском опроверг причастность Кологривого к проекту. Он отметил, что даже ни разу не видел звезду «Слова пацана», поэтому ничего не может сказать о нем.