«Прекрасная пара»: 47-летняя Анастасия Волочкова представила публике нового жениха

Анастасия Волочкова относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Балерина ведет активный диалог с публикой и готова всегда обсудить не только скандалы коллег, но и личную жизнь. В конце 2022 года знаменитость стала главным ньюсмейкером, сообщив о предстоящей свадьбе с известным кондитером. Однако не так давно Волочкова объявила об их расставании. Кажется, балерине не грозит одиночество, поскольку на днях она представила публике нового жениха.

В распоряжение портала dni.ru попало видео, на котором Анастасия заигрывает с Прохором Шаляпиным. Певец заявил: они с балериной — Дед Мороз и Снегурочка. Однако подобное не устроило Волочкову, поскольку зимой она уже «собиралась сыграть свадьбу с Дедом Морозом». Именно поэтому знаменитость поспешила его поправить и назвала их женихом и невестой.

К слову, Шаляпин, у которого с личной жизнью тоже не складывается, не стал отрицать высказывание Анастасии и заявил, что они — «прекрасная пара».

Узнав об этой новости, пользователи Сети разделились на два лагеря: пока одни поздравляют новоиспеченную пару, другие — обвиняют артистов в пиаре.

Ранее Волочкова рассказала о свадьбе в Лапландии и заявила, что с кондитером у нее «не сложилось». Высказывание балерины читайте в этой статье.

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