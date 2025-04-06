«Предъявят претензии»: на «Суперстаре!» разгорелся новый скандал после конфликта Леры Кудрявцевой и Азизы

Вокруг шоу «Суперстар!» на НТВ разгорелся новый скандал после недавнего конфликта Леры Кудрявцевой и Азизы. Певица снова оказалась косвенно замешана в громкой истории: выяснилось, в титрах к песне, которую она исполнила в финале, указали не подлинных авторов текста, а совсем других людей. Об этом стало известно mk.ru.

В финальном выпуске «Суперстара!» участница проекта Азиза исполнила песню «Занавес», которую написали в середине 90-х Игорь Крутой и Илья Резник. Однако в титрах среди списка авторов прозвучавших в шоу произведений в качестве создателей композиции указали Раймонда Паулса и Михаила Танича. На это обратили внимание представители Ильи Резника, занимающиеся его авторскими правами. Теперь они намерены заняться решением этого вопроса и предъявить претензии НТВ.

«Представители Ильи Рахмиэлевича обратили внимание, что в титрах к песне „Занавес“ указаны совсем другие авторы. Сейчас проходит проверку синхронизация по очистке прав. Но в любом случае, по-видимому, каналу НТВ будут предъявлены претензии за то, что обидели авторов», — сообщили источники, близкие к ситуации.

Сам Илья Резник пока не комментировал громкий инцидент, а супруга артиста Ирина отметила, что для решения вопроса нужно время.

«Мы сейчас во всем досконально должны разобраться. Я, как и миллионы зрителей, тоже увидела в финале программы в песне „Занавес“ других авторов и была удивлена», — заявила жена Ильи Резника.

Напомним, финал «Суперстара!» 29 марта обернулся громким скандалом. Лера Кудрявцева публично обвинила участницу проекта Азизу в запугивании членов жюри и съемочной группы. Телеведущая отказалась оценивать выступление певицы, и та лишилась победы на шоу. Такие результаты вызвали негодование публики, а член жюри Сергей Соседов уверен, что артистку «засудили».

Ранее сообщалось о том, что певец Юлиан высказался о конфликте между Лерой Кудрявцевой и Азизой в финале «Суперстара!»: «Когда я вижу подобные склоки, так и хочется сказать: „Ребята, аптека за углом“».