«Аптека за углом»: Юлиан высказался о конфликте между Азизой и Кудрявцевой

Певец Юлиан посоветовал пить успокоительные жюри и участникам «Суперстара!». Об этом сообщает Ura.ru.

Певец Юлиан, который тоже был участником шоу «Суперстар!», отреагировал на недавний конфликт между Азизой и Лерой Кудрявцевой. Телеведущая заявляла, что певица писала ей в три часа ночи, а также позволяла себе оскорбительные комментарии в адрес команды проекта.

По словам Юлиана, к конфликту не стоит относиться всерьез.

«„Суперстар!“ надо воспринимать, как телевизионную игру: это все не всерьез. Это не серьезный музыкальный конкурс, как Сан-Ремо. Это — просто телевизионная передача, где есть свои законы», — рассказал он.

Певец заявил, что историю могли бы не выносить в эфир, но ради рейтингов это все же сделали.

«Когда я вижу подобные склоки, которые я наблюдал в финале, так и хочется сказать: „Ребята, вам всем надо выпить успокоительные таблетки. Аптека за углом“. Вообще не надо выносить закулисные истории в кадр: я так считаю», — добавил он.

Ранее мы писали о том, что Ольга Зарубина ответила на призыв выгнать Леру Кудрявцеву из «Суперстара!».