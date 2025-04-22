«Предъявила претензии»: Лариса Долина раскрыла, почему ее недолюбливала Пугачева

Уехавшая из России Алла Пугачева недолюбливала певицу Ларису Долину. Антипатия Примадонны к народной артистке возникла из-за хита «Погода в доме».

Как пояснила Долина, «Погоду в доме» написал композитор Руслан Горобец. Долгие годы он руководил группой «Рецитал», с которой выступала Алла Борисовна.

«И она предъявила ему претензии, почему он не для нее написал эту песню», - рассказала 69-летняя певица в разговоре с RTVI.

Артистка добавила, что тогда Горобец уже не работал у Пугачевой. Композитор не стал прислуживать Примадонне: он сказал, что может делать и писать песни для кого хочет.

С того момента, говорит Долина исполнительница хита «Арлекино» начала ее недолюбливать. Певица отметила, что всегда относилась к Пугачевой с большим уважением, но постаралась закрыть эту тему.

Ранее Долина отказалась комментировать журналистам новости о возвращении ей московской квартиры. Услышав поздравление с выигрышем в суде, она сразу же завершила интервью.