Предвзятое отношение: раскрыты детали участия Виктории Дайнеко в шоу «Маска»

Не так давно состоялся финал шоу «Маска», который запомнился тем, что победителями стали Дмитрий Билан и Сергей Лазарев. Виктория Дайнеко также являлась участницей «Маски», однако у нее воспоминания от проекта остались не самые позитивные. Певица заявила: продюсеры шоу по-разному относились к героям. Если у кого-то были красочные номера, то другим приходилось самостоятельно придумывать элементы шоу и выходить из ситуации. В новом интервью для издания StarHit продюсер передачи Юлия Сумачева отреагировала на высказывание Виктории.

По словам Юлии, для каждого участника номера подбирались с учетом возможностей их костюма. У Дайнеко был Феникс, с которым, по мнению продюсера, «физически сложно двигаться». Несмотря на это, женщина отметила: Викторию никто не бросил, вот почему для нее репертуар подбирался индивидуально.

«Безусловно, на проекте случаются креативные расхождения между артистами и режиссерами, в таком случае мы оперативно решаем все вопросы. В команде работают два режиссера-постановщика, всегда можно поработать с другим», — высказалась Юлия.

Также продюсер «Маски» добавила: у всех участников шоу был ее номер, и она всегда находилась на связи. Вот почему Юлия заявила, что «странно говорить о какой-либо предвзятости».

Ранее Дайнеко рассказала, как после встречи с Аллой Пугачевой уехала с температурой под 40. Высказывание певицы читайте в этой статье.