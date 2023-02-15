Любви и чувств нет: что на самом деле держит Пугачеву и Галкина* вместе

Алла Пугачева всегда влюбляла в себя мужчин разных возрастов и социальных статусов. У нее было большое количество романов и пять браков. Однако уже больше 10-ти лет Примадонна счастлива с одним избранником, несмотря на то, что у них большая разница в возрасте – 27 лет. Многие поклонники артистов все еще не понимают, что может связывать певицу с Максимом Галкиным* (Признан иноагентом на территории РФ), и на этот вопрос постаралась ответить таролог Наталья Кувыкина.

По словам эзотерика, в пятом браке Аллы Борисовны нет места чувствам и любви. Все завязано на деньгах и партнерстве. Этот союз одобрен высшими силами для финансового благосостояния обоих.

«Для Галкина* отношения с певицей — не только партнерство, но и возможность огромного выбора. Для Пугачевой же, очень сильной женщины, мотив быть с юмористом банален — просто она так хочет», - считает эксперт.

Наталья Кувыкина подчеркнула, что в семье артистов главная именно Алла Борисовна. Она играет своим супругом так, как ей угодно, переставляет, как фигуру на шахматной доске. Галкину* же остается только подчиняться, и тогда у него будет в жизни все, что он только пожелает.

Напомним, что с шоуменом Пугачеву познакомил ее бывший муж Филипп Киркоров, о чем потом, вероятно, жалел. Молодой Галкин* смог сразу понравиться певице, и вскоре она позабыла об исполнителе хита «Зайка моя» и переключилась на другого.

Ранее в Москве на светском мероприятии встретились бывшие мужья Аллы Пугачевой и долго обнимались. Скорее всего мужчин примирил отъезд Примадонны из страны.

*(Признан иноагентом на территории РФ)