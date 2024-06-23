«Предвестник несчастья»: перед смертью Егора Зайцева в его особняке происходили необъяснимые события

Подруга Вячеслава Зайцева Татьяна Васильевна рассказала, что в день ухода из жизни единственного сына модельера Егора в его загородном поместье происходили необъяснимые события. Об этом сообщает mk.ru.

После смерти знаменитого модельера его особняк в Каблуково достался Егору Зайцеву. Мужчина не жил в усадьбе, но собирался туда переезжать. Для него даже подготовили комнату, однако въехать в дом он не успел.

Татьяна отметила, что в день смерти Егора Зайцева, 19 июня 2024 года, в поместье происходили мистические события. Так, на участке появилась сова, которую до этого там никогда не замечали.

«Сова кружила прямо над домом. Ее все видели. Кружила и издавала странные звуки. Все, как мне кажется, жутко испугались. Мне одна из соседок рассказала, что было страшно до безумия. Ведь появление совы, тем более, кричащей, – это предвестник большого несчастья», – рассказывает женщина.

Птица никак не улетала и все кружила над поместьем, а потом в доме неожиданно выключился телевизор, хотя там никого не было.

«То, что Егор ушел в день рождения Дома Моды, – это тоже такой большой знак. Славочка его позвал к себе. Они, я верю, там уже встретились. Вячеслав Михайлович его будет оберегать от всех бед и неприятностей», – добавила Татьяна Васильевна.

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