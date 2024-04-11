«Предупредил, чтобы пришла в брюках»: Куклачев рассказал, как перебрасывал жену через забор на первом свидании

Российский артист Юрий Куклачев 55 лет счастлив в браке с бывшей танцовщицей Еленой Гуриной. Супруга подарила ему троих детей. Создатель Театра кошек в Москве вспомнил курьезный случай, который произошел на первом свидании с его женой.

Супруги познакомились на свадьбе. Ситуация банальна: он был свидетелем, а она — свидетельницей. Тогда артист был «угловатым, некрасивым» студентом Циркового училища. Увидев Елену, у него внутри все всколыхнуло.

Елена тогда танцевала в хореографическом ансамбле Моисеева, и у нее не было времени на отношения. Куклачев не знал, как пригласить ее на свидание, но в итоге решил позвать девушку на концерт клоуна Леонида Енгибарова.

«Предупредил, чтобы пришла в брюках. Брюки нужны были для того, чтобы перебросить Лену через забор: денег на билеты у меня не было», — цитирует Куклачева Мослента.

Елене понравилось представление, но после вечера она пошутила над кавалером, который позвал ее на концерт через забор.

После артист пригласил ее на свой выпускной экзамен и разрешил прийти на него в платье. Елена очень смеялась над номером Куклачева: заливалась так, что он даже обиделся. Она сказала Куклачеву, что он понравился ей больше, чем Енгибаров, и тогда Юрий принял решение на ней жениться. Ради супруга Елена бросила все. Она помогла ему найти кошек и создать театр.

«Ругаемся каждый день, но быстро миримся. Хотя Лена говорит, что «мы не ругаемся, а ссоримся», — пояснил артист.

Напомним, Юрий Куклачев 12 апреля отметит 75-летие с родными и 150 кошками.