«Писали, что я издеваюсь над животными»: Куклачев рассказал о любви к кошкам и методах дрессировки

Артист Юрий Куклачев 12 апреля отметит 75-летие с родными и 150 кошками. О любви к животным и методах дрессировки он рассказал Kp.ru.

Звезда признался, что ему очень повезло с женой. Именно она сделала так, что он начал работать с кошками. Первого они нашли в городе Черкассы. Пара шла по улице и увидела в кустах котенка. Супруга предложила его накормить.

«Принесли домой, помыли, она ему глаза чаем промыла, он высох и оказался пушистеньким, красивым. Всё, говорю, никому мы тебя не отдадим. Кошки очень благодарные животные, они отвечают взаимностью мгновенно. Он обнял меня и смотрит в глаза. И тут у меня появилась идея – а почему бы нам не выступать вместе?» – поделился Куклачев.

За свою карьеру дрессировщик сталкивался с критикой. Некоторые заявляли будто он мучает животных и использует жесткие методы воспитания. Юрий рассказал, что с кошками подобные действия не пройдут. По словам мужчины, кошек нельзя посадить на цепь. Они будут бояться и прятаться. Поможет только любовь.

«Одно время нападали на меня. Писали, что я издеваюсь над животными, бью их током. Ко мне пришли журналисты с камерами. Тогда я открыл все клетки, и все кошки прибежали ко мне целоваться. Говорю: «Смотрите, как я над ними издеваюсь», – вспомнил артист.

Куклачев заявил, что людям нужны цирки. Он привел в пример братьев Запашных и отметил, что там хорошо относятся к животным.

«Вы придите к Запашным – какая чистота, как там к животным относятся. Наоборот, надо всех пускать в цирк, показывать как животные содержатся, все вопросы отпадут!» – говорит Юрий.

Ранее Куклачев заявил, что на его шоу сотрудники МВД и Росгвардии будут в штатском.