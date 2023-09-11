Предстоят месяцы реабилитации: хирург Вдовин оценил пластические операции Виктории Бони

Хирург Вдовин объяснил, что Боню ждут месяцы реабилитации после пластики лица, об этом сообщает Woman.ru.

Виктория Боня накануне поделилась с подписчиками, что перенесла сразу несколько операций на лице. Она рассказывала поклонникам о каждом этапе процедур — показывала операционный стол, первые дни восстановления и итоговый результат. Который, правда, впечатлил далеко не всех. Многие фанаты Бони сравнили ее с Майклом Джексоном.

Пластический хирург Александр Вдовин прокомментировал операции телеведущей. По его словам, процедуры, которые провела Боня, довольно болезненные.

«Лазерная шлифовка лица — травматичная процедура. Но с учетом того, что сейчас супертехнологии, последствия менее болезненны. Сочетанные методики могут употребляться. Операцию делают под общем наркозом, и пока пациент не чувствует боли, добавляют аппаратные технологии», — рассказал он.

По словам специалиста, восстановительный период может затянуться на несколько месяцев. Только по прошествии этого времени Виктория сможет полностью оценить результаты операционного вмешательства.

«Долгое время будут отеки, болезненность. Речь идет о месяцах. Не ясно зачем был применен лазер. Аппаратные технологии — это своего рода аналог операционного вмешательства. Получается, была сделала „операция на операцию“», — объяснил Вдовин.

Ранее мы писали о том, что Виктория Боня отказалась показывать лицо в соцсетях. Так она ответила на хейт со стороны своих подписчиков.