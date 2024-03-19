«Предстоит операция»: фигуристка Щербакова рассказала о переживаниях

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала о переживаниях из-за предстоящей операции. Девушка поделилась мыслями в своем Telegram-канале.

Оказалось, что из-за хирургического вмешательства спортсменка пропустил шоу, организованное ее тренером Тутберидзе. Анна призналась, что уже соскучилась по льду.

«Уже завтра мне предстоит операция. Честно говоря, я немножко волнуюсь. Но я уверена, что все пройдет хорошо, и после периода восстановления я смогу вернуться к тренировкам и выступлениям», – призналась Щербакова.

Фигуристка не объявила о завершении своей профессиональной карьеры, хотя не принимала участия в соревнованиях сезона 2023/24. В конце 2022 года она сообщила о восстановлении после травмы и о своем участии в ледовых шоу.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пекине Анна Щербакова стала обладательницей золотой медали в одиночном катании, опередив свою соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к международным спортивным федерациям с рекомендацией не допускать российских и белорусских атлетов к участию в любых соревнованиях. Следствием этой рекомендации стало отсутствие российских фигуристов на международных соревнованиях после Олимпийских игр 2022 года в Пекине.

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