«Предстоит операция»: Анна Asti раскрыла проблемы со здоровьем

Певица Анна Asti готовится к скорой операции на ногах. По признанию артистки, хирургическое вмешательство будет проводится только на ступнях. Правда, раскрывать, какие именно проблемы ее мучают, она не стала.

В новом интервью Анна рассказала, что, как и все звезды, в новогодниепраздники будет выступать. Однако после них она планирует отправиться не на солнечный курорт, а в больницу. Оказалось, что вокалистка собирается всерьез заняться своим здоровьем.

«После новогодних выступлений мне предстоит операция на ступнях. Так что в планах, чтобы все прошло гладко и было легкое восстановление», - поделилась Анна в беседе с порталом «ТН».

Впрочем, совсем оставлять себя без отпуска певица не планирует. Она призналась, что собирается выбраться куда-то, как только пройдет период реабилитации, и врач разрешит ей перелеты.

Отметим, что Анна на сегодняшний день одна из самых востребованных и популярных артисток на отечественной эстраде. Она регулярно выпускает новые песни, дает концерты и выступает на частных вечеринках. Так, она спела и на скандальной «голой» тусовке блогера Насти Ивлеевой, исполнив главные хиты.

Ранее Zivert, Анна Аsti и Сергей Жуков стали самыми дорогими артистами на Новый год.