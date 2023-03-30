Фанатка Гуфа из Индонезии хочет отсудить у него 500 тысяч рублей за отмену концерта

Гуф имеет довольно скандальную репутацию, и виной всему не только его регулярные разборки с экс-избранницей Айзой Долматовой. Дело в том, что за последнее время мужчина отменил несколько концертов. Подобное поведение крайне не понравилось его фанатам. Вот почему, по данным Telegram-канала «Mash», одна из почитательниц творчества Гуфа обратилась в суд.

Девушка была расстроена тем, что выступление музыканта в Москве не состоялось. Ради подобного мероприятия она купила билеты за год. За это время она успела переселиться на остров в Индонезии. Увидев пост-подтверждение от Гуфа о грядущем мероприятии, поклонница достала билеты не только на концерт, но и на самолет в Москву. Ее разочарование было крайне велико, когда она прилетела в столицу и узнала, что выступления все-таки не будет.

Поговаривают, у Гуфа весьма серьезная причина для отмены мероприятия. По данным СМИ, мужчину отправили на лечение в клинику. Но даже это не смягчило гнев девушки: она обратилась в суд и планирует взыскать с артиста 500 тысяч рублей за моральный вред.

Ранее мы писали о том, что 43-летний Гуф опубликовал несколько роликов с издевательствами над женой. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой Ирина Ортман рассказала о травле коллег и указала на роль Юлии Началовой в инциденте. По словам знаменитости, это было «очень жестко». Полное высказывание Ирины читайте в этой статье.