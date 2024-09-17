«Представляются влиятельными людьми»: семье Дани Милохина угрожают расправой

В Анапе неизвестные пытались сжечь дом Дмитрия Тюленева, приемного отца блогера Дани Милохина. Мужчина рассказал, что угрозы его семье поступали и до этого случая. Причем их авторы представляются влиятельными людьми.

Тюленев пояснил, что всей его семье угрожали расправой. Авторы записок просили Дмитрия ничего никому не рассказывать, иначе может стать только хуже. Но отец блогера не послушался и написал заявление в полицию, предоставив все переписки. Участковый сейчас находится на СВО, поэтому не может вникнуть в суть дела.

«Авторы угроз представляются разными влиятельными людьми, требуют убедить Даню вернуться и работать здесь. Видимо, кто-то потерял в деньгах, когда он уехал, не знаю», — цитирует мужчину mk.ru.

С 1 сентября Тюленев перевел своих детей на домашнее обучение: мужчина боится, что им причинят вред. У него нет подозрений, кто может угрожать его семье. Пока он видит только один выход — продать дом и переехать в другой регион.

С Милохиным мужчина поддерживает связь. Даня предлагал помощь приемному отцу.

Мужчина рассказал, что недавнее происшествие могло закончится трагически. Ему и детям повезло, что они не спали в момент возгорания. Когда в дом кинули «коктейль Молотова», был сильный ветер. Огонь мог распространиться моментально, но Тюленев быстро среагировал и вызвал пожарных.

Напомним, после пожара отец Милохина нашел во дворе записку, в которой его семью предлагалось отправить «в ад», а сына — на СВО.