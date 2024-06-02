«Она вообще в адеквате?»: депутат Курултая раскритиковал наряд Ольги Бузовой на VK Fest

Телеведущая и певица Ольга Бузова выступила на VK Fest в Уфе. Знаменитость вышла на сцену в откровенном наряде, чем вызвала негодование у депутата Курултая Рустема Ахмадинурова.

Народный избранник высказался о внешнем виде артистки в своем Telegram-канале. Ахмадинуров возмутился тем, что Бузова надела боди с длинными кожаными сапогами и выступила так перед подростками.

Также депутат решил выяснить, что его подписчики умают о наряде звезды. Он попросил проголосовать людей и оценить образ Ольги в День защиты детей.

«Сегодня День защиты детей. Там куча детишек. Она вообще в адеквате?» — написал Ахмадинуров.

Ранее сообщалось, что Бузова высмеяла бывшего супруга Дмитрия Тарасова. Звезда потребовала у экс-футболиста вернуть ей Mercedes. Стоимость машины составляет 8 миллионов рублей.