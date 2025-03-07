Представители Юлии Высоцкой опровергли продажу бизнеса «Едим дома». Об этом сообщает ТАСС.

Сегодня Telegram-каналы написали о том, что Юлия Высоцкая избавляется от своего кулинарного бизнеса. Сообщалось, что телеведущая решила выйти из бизнеса после того, как он стал приносить лишь убытки после волны смешных видео, на которых Высоцкая готовит разные блюда.

Если судить по открытым источникам, то Высоцкая действительно вышла в марте 2025 года из состава учредителей двух компаний: ООО «РИТЕЙЛ» и ООО «Издательство Юлии Высоцкой».

Представители актрисы, впрочем, опровергли эти новости. В пресс-службе сообщили, что Высоцкая продолжает заниматься бизнесом «Едим дома».

Ранее мы писали о том, что блогер Никита Ефремов может потерять свой бизнес из-за долгов. Один из счетов бизнесмена заблокировали из-за неуплаты налогов.