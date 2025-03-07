Блогер Никита Ефремов может потерять свой бизнес из-за долгов

Российский блогер и предприниматель Никита Ефремов может лишиться двух бизнесов из-за долгов. Об этом пишет издание Super.

По информации источника, у ООО «Ефремов интернет», занимающегося разработкой компьютерного обеспечения, заблокировали счета из-за налогового долга. Второй бизнес бизнесмена работает в убыток на 1,5 млн рублей.

Уточняется, что еще в январе 2025 года Ефремов перестал быть совладельцем магазина в Санкт-Петербурге, который открывал вместе с блогером Михаилом Литвиным. У партнеров не получилось работать вместе «из-за несовпадения концепций».

Сейчас, как выяснили журналисты Super, Ефремов заложил свои доли совладельца во всех компаниях — банк заберет их, если блогеру не удастся оплатить все долги.

Примечательно, что осенью 2023 года Никиту Ефремова уличили в продаже копий вещей люксовых брендов по завышенным ценам. Тогда магазины инфлюэнсера закрыли на проверку, однако через некоторое время они снова начали работать в штатном режиме.

Ранее стало известно, что телеведущая Юлия Высоцкая продала свой бизнес «Едим дома» из-за убытков.