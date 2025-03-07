Представители Сергея Бурунова назвали его многомиллионный налоговый долг техническим сбоем

Представители российского актера Сергея Бурунова прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о внушительных долгах перед ФНС. Все сообщения они назвали неправдой.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, представители звезды сериала «Полицейский с Рублевки» заверили, что задолженность в 10 миллионов рублей появилась у актера из-за технического сбоя.

«Текущих задолженностей у актера нет», - сообщает источник.

Напомним, на Бурунова оформлено только одно ИП, через которое он получает гонорары за съемки в фильмах. В случае неоплаты налогового долга в размере 10 млн 824 тыс. рублей ему могли закрыть выезд за границу.

Сообщалось также, что Сергей Бурунов владеет автомобилем BMW X5, на котором сейчас висит девять неоплаченных штрафов за март. В основном — за превышение скорости. Общая их сумма составляет 9 тысяч рублей.