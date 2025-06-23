Представители Прилучного отреагировали на беременность Муцениеце

Адвокат актера Павла Прилучного в беседе с Kp.ru заявила, что беременность Агаты Муцениеце никак не повлияет на дело о клевете. Оксана Даниелова прокомментировала «интересное положение» бывшей жены звезды «Закрытой школы».

36-летняя Муцениеце подтвердила, что действительно ждет третьего ребенка. Слухи об этом ходили уже пару месяцев, но актриса не комментировала информацию в Сети. 23 июня она опубликовала кадры с фотосессии с женихом Петром Дрангой и дочерью Мией от Павла Прилучного. Сын Тимофей продолжает жить с отцом.

Экс-супруги не могут прийти к соглашению по поводу наследника. А недавно выяснилось, что Прилучный планирует обратиться в Генеральную прокуратуру из-за клеветы, которую якобы распространяла, как сама Агата, так и ее представитель. Адвокат артиста рассказала, повлияет ли на дело беременность бывшей жены Павла.

«Новость о беременности никакого отношения к делу не имеет и никак не может повлиять на его ход и реализацию, как таковую», – высказалась Даниелова.

Она добавила, что Муцениеце и ее адвокат преднамеренно и осознанно распространяли заведомо ложные сведения по обстоятельствам дела с Тимофеем и делают это до сих пор.

«Кроме того, настоящим заявляю, что вас снова ввели в заблуждение относительно того, что прокуратура приняла решение об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту. Будем надеяться, что коллега ввиду незнания, путает административный и уголовный состав», – отметила адвокат Прилучного.

Напомним, адвокат Агаты говорила, что Тимофей подвергается сильному влиянию, а его маме чинятся препятствия, из-за которых им невозможно общаться. Говорилось о якобы нанятой Павлом охране. Даниелова же говорит, что Прилучный не препятствует общению актрисы с сыном.

Ранее мы писали о том, что экс-возлюбленный Агаты Муцениеце отреагировал на ее беременность.