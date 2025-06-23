Не стал скрывать эмоций: экс-возлюбленный Агаты Муцениеце отреагировал на ее беременность

Актриса Агата Муцениеце объявила о третьей беременности. С важным событием артистку уже поздравили многие знаменитости, в том числе и ее бывший возлюбленный Иван Чуйков. Телеведущий не стал скрывать, что обрадовался новости.

36-летняя Агата Муцениеце официально подтвердила слухи о третьей беременности. Звезда сериала «Закрытая школа» опубликовала в личном блоге кадры из новой фотосессии с Петром Дрангой и дочерью. На снимках у 36-летней актрисы можно было отчетливо увидеть округлившийся живот. Поздравить экс-возлюбленную решил и Илья Чуйков, который обратился к паре: «Круто! Поздравляю вас, красавчики!»

Для аккордеониста этот ребенок будет первым, а для артистки — третьим. У Агаты Муцениеце уже есть 12-летний сын Тимофей и 8-летняя дочь Мия от брака с Павлом Прилучным.

Напомним, пару заподозрили в романе в декабре 2024 года: они не раз выходили вместе в свет, а также проводили вместе семейные праздники. Свои отношения Агата Муцениеце и Петр Дранга официально рассекретили в Новый год. В мае музыкант сделал актрисе предложение руки и сердца, а 23 июня этого года звезда «Закрытой школы» сообщила о беременности.

Ранее экс-возлюбленный Агаты Муцениеце Иван Чуйков отреагировал на ее помолвку: «Самое главное, что они оба счастливы».