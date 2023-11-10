Представители Николая Носкова анонсировали концерты певца в Москве и Сочи

Певец Николай Новсков борется с последствиями перенесенного в 2017 году инсульта, его состояние здоровья периодически ухудшается. Недавно он сорвал концерт в Оренбурге, а после отменил все запланированные выступления.

Представители 67-летнего артиста сообщили, что сейчас он восстанавливается и чувствует себя хорошо. Как утверждается на официальной странице певца в соцсети «ВКонтакте» Носков все-таки планирует провести концерты в Москве и Сочи.

«Пожалуйста, не волнуйтесь и не сдавайте билеты. Николай восстанавливается и чувствует себя хорошо. Надеемся, что концерты в Оренбурге и Челябинске будут позднее, организаторы сообщат», - говорится в сообщении.

Как пояснил невролог Александр Комаров беседе с НСН, активная концертная деятельность могла негативно сказаться на самочувствии певца. Дело в том, что после инсульта пациенты часто теряют возможность нормально говорить, они проходят длительную реабилитацию, включающую в себя работу с логопедом, тренировки и практику общения.

Врач отметил, что Носков может исполнить две-три знаковые песни, но сольный концерт продолжительностью два с половиной часа для него непосильная задача.

«Поврежденное правое полушарие дает сбои сознания», — заявил врач.

Ранее мы писали, что в Оренбурге отменили запланированное на 5 ноября выступление певца Николая Носкова. В феврале в «Лужниках» прошел концерт в честь Дня защитника Отечества. В мероприятии было заявлено выступление Носкова и певца Ivan с песней «На меньшее я не согласен». Однако за час до начала мероприятия имя Носкова вычеркнули из афиши из-за плохого самочувствия.