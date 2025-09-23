Представитель вдовы Круга ответил на предложение запретить песни шансонье. Об этом сообщает mk.ru.

На днях депутат Госдумы Ольга Германова выступила с предложением ограничить распространение песен Михаила Круга, которые содержат нецензурную брань. По словам чиновницы, нужно помнить о возрастных ограничениях, которые действуют в литературе и кино.

Директор вдовы Михаила Круга Ирины Круг заявил, что не знает о наличии в песнях шансонье нецензурной лексики.

«Я про такие не слышал», — заявил Александр.

Представитель певицы также рассказал о моральной составляющей текстов песен Михаила Круга.

«Это ведь песни про любовь к женщине, к родине… Посмотрите тексты песен, например, „Мог бог“ или „Тишина“ — какой там смысл! Можете посмотреть и количество уже запланированных выступлений у нас на сайте — о чем вообще тут можно говорить», — добавил он.

