Представитель Семена Слепакова* заявил, что за артистом была «установлена слежка»

Когда-то Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) был любимцем публики и собирал полные залы со своими юмористическими программами. Однако с недавних пор все изменилось. На днях стало известно, что артист обратился в суд с требованием исключить его из реестра иноагентов. К слову, иск мужчины был отклонен, однако во время разбирательства официальный представитель Семена сделал неожиданное заявление.

Как сообщает mk.ru, в суде прозвучала фраза о том, что за артистом была «установлена слежка». На подобное обвинение в Министерстве юстиции ответили опровержением.

«Слежки не было, просто мы просматривали данные из открытых источников», — цитирует слова источника mk.ru.

Ранее Рената Литвинова высказалась о смене гражданства и заявила, что имеет только русский паспорт. Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Лайма Вайкуле стала реже общаться с Ротару из-за ее семьи.

*признан иноагентом на территории РФ