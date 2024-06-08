Представитель президента призвал оставшихся в России артистов отказаться от вызывающих нарядов

Представитель президента РФ Михаил Швыдкой призвал артистов выбирать образы, которые не будут оскорблять чувства россиян. Об этом он заявил в интервью с агентством РИА Новости.

По словам Михаила Швыдкого, после скандала вокруг «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой артисты, которые остались в России, должны намного больше внимания уделять своим образам для выступлений и отказаться от вызывающих нарядов.

Он также отметил, что дресс-коды артистов в Татарстане, Чечне и Московской области сильно различаются.

При этом совсем недавно общественный резонанс вызвало выступление Ольги Бузовой в Уфе в День защиты детей. Певица тогда вышла на сцену в кожаном боди, которое многие поклонники посчитали откровенным. После этого в Государственной Думе предложили ввести обязательные требования к стилю одежды артистов для выступлений.

Ранее глава ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в документальном фильме о Владимире Жириновском главную роль может исполнить Никита Кологривый. По его мнению, актер из «Слова пацана» мог бы сыграть молодого Жириновского.