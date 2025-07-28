Представитель Преснякова раскрыла состояние артиста после падения с самоката

Накануне композитор Владимир Пресняков получил травму после того, как упал с самоката. Представитель певца Анна Исаева рассказала о его самочувствии.

По словам Исаевой, 57-летний артист упал полторы недели назад и сейчас чувствует себя хорошо.

«Он упал недели полторы назад. Сейчас все нормально», — приводит слова представителя Преснякова aif.ru.

Напомним, о происшествии Владимир сообщил в социальных сетях. Артист пояснил, что травмировал руку и ногу, катаясь на самокате вместе с детьми.

С 2005 года Владимир Пресняков живет с Натальей Подольской, на которой женился спустя пять лет. Супруги воспитывают двух детей: 10-летнего Артемия и четырехлетнего Ивана.

Недавно Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу в 20-ю годовщину отношений. Праздник обошелся супругам в более чем 7 млн рублей.