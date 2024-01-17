Представитель певицы Нюши решил прокомментировать слухи о ее разводе

Директор певицы Нюши Денис Орлов прокомментировал слухи о разводе певицы Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Напомним, журналистка Ксения Собчак обратила внимание на отсутствие обручального кольца у исполнительницы и предположила, что произошел «еще один развод».

Эксклюзивный комментарий представителя Нюши приводит издание StarHit.

«Слухи об их расставании сильно преувеличены, они не развелись. Что касается кольца, то она сняла его исключительно для той фотосессии», - сказал Орлов.

Директор певицы заявил, что общался с ней по видеосвязи 16 января: она ужинала с мужем и была с кольцом. Орлов отметил, что украшения не всегда подходят к образу для фотосессий, поэтому звезды часто выступают без них.

Нюша вернулась на сцену летом 2023 года. Она выпустила трек «Заново», в котором есть строчки «Устала я от обмана». Многие провели параллель с изменой в семье Нюши.

В последнее время она сменила имидж, стала носить откровенные наряды, а Новый год встречала в компании отца. Муж в тот момент находился в Дубае. С недавних пор супруги отписались друг от друга в соцсетях.