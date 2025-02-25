Представитель певицы Бьянки рассказал о претензиях к лейблу «Коала Мьюзик». Слова Максима Черного приводит НСН.

По словам Максима, лейбл не выполнил свои обязательства, и изначально они хотели решить вопрос мирным путем. И певица, и ее представитель ждали от «Коала Мьюзик» ответных действий 3 года. Только после того, как артистка получила отказ, она захотела досрочно расторгнуть договор.

«Мы обнаружили недоплаты по некоторым площадкам. В договоре есть пункты, согласно которым лейбл должен собирать средства с ряда витрин. Они не собрали, мы обнаружили, попросили исправить ситуацию. Мы ждали три года! Тогда мы предложили им вариант, чтобы мы сами собирали средства с конкретных витрин, но получили отказ», — рассказал Максим.

Представитель Бьянки отметил, что не обвиняет лейбл в мошенничестве, как писали СМИ. Пока договор певицы и лейбла не расторгнут, Бьянка продолжает выполнять свои обязательства перед ним.

«Несмотря на то, что у нас не получилось расторгнуть договор судебным решением, компания начала шевелиться и выплатила Бьянке средства. Бьянка в плюсе – она получила то, что должна была получить еще раньше. Теперь главный вопрос – досрочное расторжение договора. Мы ожидаем от суда пересмотра решения. Мы бы не хотели в будущем терять денежные средства и каждый раз напоминать компании о необходимости платить», — резюмировал он.

Ранее Бьянка заявила, что отказалась от реалити после скандалов в «Звездах в джунглях». Подробности читайте в этой новости.