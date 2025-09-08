Представитель Олега Газманова рассказал о восстановлении певца после травмы. Об этом сообщает aif.ru.

7 сентября журналисты писали о том, что Олег Газманов получил травму пальца на ноге после своего выступления на Камчатке. Артист самостоятельно доехал до больницы, где ему сделали рентген.

По словам PR-менеджера артиста, с музыкантом сейчас все хорошо, он уже вернулся к активной работе.

«У него все хорошо. Сегодня мы с ним общались, у нас много планов. Олег Михайлович чувствует себя отлично, недавно с ним запустили тренд, где он танцует, так что все нормально», — заявил он.

Напомним, Олегу Газманову — 74 года. Несмотря на свой возраст, артист редко жалуется на проблемы со здоровьем.

