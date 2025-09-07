Мяч попал в живот: фигуристка Евгения Медведева получила травму на благотворительном матче по футболу

Благотворительный матч по футболу прошел сегодня в одном из дворов на Патриарших прудах. На поле встретились команды фонда Константина Хабенского и благотворительной программы ДоброFon. Спортивная игра не обошлась без опасных моментов и травм среди участников. Так, в ходе мероприятия пострадала фигуристка Евгения Медведева.

Она играла за команду ДоброFon. Девушка вышла на поле с другими звездами, среди которых были Роман Костомаров, Данила Якушев, Андрей Кириленко, Роман Бабаев, Карен Адамян, Анар Абдуллаев, Филипп Воронин и другие. За команду Хабенского играли: Антон Богданов, Виктор Добронравов, Роман Евдокимов, Тихон Жизневский, Егор Корешков, Леон Кемстач, Александр Цыпкин и Дмитрий Чеботарев.

По информации корреспондента StarHit, Медведева провела на поле не все игровое время. В один из моментов мяч попал ей в живот, поэтому фигуристке срочно потребовалась замена.

Ранее Медведева рассказала, как совмещает личную жизнь с карьерой. По словам девушки, она ищет время для встреч с возлюбленным.