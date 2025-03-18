Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла «отмену» Лолиты после скандала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась об «отмене» оскандалившейся Лолиты Милявской. В эфире «ШБ-шоу» с продюсером Георгием Иващенко дипломат назвала историю с «голой» вечеринкой «черной полосой» в жизни певицы и отметила, что сейчас ее дела пошли в гору.

Недавно Лолита снова начала давать концерты и появляться на телевидении после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. По мнению Марии Захаровой, теперь вряд ли можно говорить об «отмене» артистки.

«Ничего себе ее „отменяют“! Она сейчас у Владимира Соловьева была, вы что?! Может, вы Соловьева не смотрите? Мне кажется, разные бывают полосы — черные-белые, белые-черные», — заявила представитель МИД РФ.

Напомним, Лолита оказалась о центре скандала после участия в «голой» вечеринке Насти Ивлеевой в 2023 году. Мероприятие вызвало широкий общественный резонанс из-за тематики и откровенных нарядов гостей. После скандала певицу перестали звать на телевидение, а ее концерты стали массово отменять по России. Сама артистка называет ситуацию с отменой концертов «организованной травлей» со стороны общественников, которых «не интересуют реальные проблемы».

Среди знаменитостей нашлись и те, кто выступал против певицы и поддерживал ее «отмену». Так, актриса Яна Поплавская осудила скандальное поведение Лолиты на концертах, когда она исполняла песни иноагентов, оголялась, «орала матом» и «ползала на голых вечеринках». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что артистке не место в российском шоу-бизнесе, и призвала «послать» ее «за звездочкой».

Ранее мы писали о том, что Лолита пожаловалась на трудности из-за «отмены» после «голой» вечеринки. Певица сравнила это время с тюрьмой и заявила, что «отсидела семь месяцев».